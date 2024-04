W końcu powstał zespół do spraw lotniska Krywlany. Razem rozmawiają samorządy i branża lotnicza

Na czwartkowym spotkaniu (25 kwietnia) przedstawiciele miasta przekazali Polskim Portom Lotniczym koncepcję funkcjonowania lotniska Białystok-Krywlany. Dotyczy rozbudowy lotniska wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

- Naszym wspólnym celem powinno stać się jak najszybsze uruchomienie Krywlan, tak by białostoczanie, ale też mieszkańcy województwa podlaskiego, mogli w końcu latać do innych miast Polski oraz Europy – mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski – Aby ten cel osiągnąć niezbędna jest współpraca pomiędzy miastem Białystok, województwem podlaskim i Polskimi Portami Lotniczymi. Liczę na to, że rozpoczęcie prac zespołu roboczego ds. lotniska Białystok-Krywlany jest początkiem właśnie takiej współpracy.