W największym turnieju dla dzieci w Europie O Puchar Tymbarku grały gwiazdy podlaskiego futbolu

Już 6 maja 2024 r. rozpoczynają się finały wojewódzkie XXIV edycji Pucharu Tymbarku, największego turnieju piłkarskiego dla dzieci na Starym Kontynencie. W akcji zobaczymy najlepsze dziewczęta i najlepszych chłopców do lat 8, 10 i 12 z 16 województw. Jako jedne z pierwszych o awans do finału ogólnopolskiego rywalizować będą drużyny z Podlaskiego. Kto wie czy nie zobaczymy w nich przyszłe gwiazdy polskiego futbolu.

Już od etapu wojewódzkiego w wybranych miastach rozgrywki obserwują skauci PZPN oraz lokalnych klubów. Do tej pory w turnieju brało udział wiele zawodniczek i zawodników, grających dziś w najlepszych klubach w Europie i reprezentacji Polski. Aż 11 uczestników Pucharu Tymbarku wywalczyło awans na mistrzostwa Europy z reprezentacją prowadzoną przez selekcjonera Michała Probierza! Są w tym gronie: Piotr Zieliński, Krzysztof Piątek, Adam Buksa, Sebastian Szymański, Jakub Moder, Damian Szymański, Bartosz Slisz, Bartosz Salamon, Tymoteusz Puchacz, Jakub Kiwior czy Bartosz Bereszyński. Od 2023 roku Puchar Tymbarku oraz jego uczestnicy są oficjalnym Partnerem Reprezentacji Polski. Także na Podlasiu wielu obecnych znakomitych piłkarzy swoje kariery rozpoczynali właśnie w Turnieju o Puchar Tymbarku. To właśnie w Pucharze Tymbarku swoją piłkarską drogę do kadry narodowej rozpoczynali Damian Kądzior i Bartłomiej Drągowski.

Damian Kądzior (rocznik 1992) z turniejem miał styczność w jednej z pierwszych edycji. Oczywiście wraz ze swoimi kolegami z drużyny MOSP Jagiellonia Białystok wygrał zmagania w województwie. W rywalizacji O Puchar Tymbarku rywalizowali także inni znani piłkarze z Podlasia Tomasz Porębski, Grzegorz Arłukowicz, Karol Mackiewicz, Jan Pawłowski, Kamil Zapolnik.

Na najlepszej drodze do piłkarskich szczytów ma rodzeństwo Martyna i Adrian Duchnowscy z oddalonej o dziesięć kilometrów od Białegostoku Niewodnicy Koryckiej. Martyna i Adrian trafili pod skrzydła trenera Piotra Matysa w Akademii Piłkarskiej Talent Białystok. Martyna w Talencie grała razem z chłopcami, a gdy osiągnęła odpowiedni wiek trafiła do Włókniarza Białystok, a z tego zespołu przeszła do Górnika Łęczna, gdzie zaczęła strzelać gol za golem i szybko została zauważona przez selekcjonera kadry Polski do lat 19. „Duszek”, bo tak nazywana jest przez koleżanki z drużyny Martyna w drużynie z Łęcznej grała od 2020 roku. Początkowo była zawodniczką drużyny U-17, z którą zdobyła wicemistrzostwo Centralnej Ligi Juniorek. Od sezonu 2021/2022 na co dzień trenowała z pierwszym zespołem i czterokrotnie wystąpiła na poziomie Ekstraligi. Z zespołu z Łęcznej została wypożyczona do włoskiej Serii C, Matera Calcio.

Brat Martyny Adrian z Talentu Białystok trafił do drugiego zespołu Wisły Płock. Potem reprezentował barwy trzecioligowego Znicza Biała Piska. Obecnie jest piłkarzem zespołu Orlęta Radzyń Podlaski. Adrian przed przyjściem do Wisły Płock trzykrotnie swojej szansy szukał we Włoszech, po raz pierwszy w maju 2017 roku w SPAL i Hellasie Werona: – To było świetne doświadczenie. Włochy to inny świat pod względem infrastruktury. My nie byliśmy w topowych szkółkach, a mimo to wszystko robiło wielkie wrażenie. Treningi trwały ponad dwie godziny, nie było mowy o oszczędzaniu się. Do tego dochodzi pogoda, klimat. Było naprawdę ciężko. Wcześniej nie sądziłem, że jest aż taka różnica. Wiadomo, że my w naszej akademii też bardzo ciężko trenowaliśmy, wyjeżdżaliśmy na obozy w góry, jednak we Włoszech było jeszcze dwa razy mocniej.

Zwycięzcy finałów wojewódzkich na Podlasiu w 2023 roku

Przypomnijmy, że ubiegłoroczny Finał Puchar Tymbarku w województwie podlaskim zakończył się jedną z największych sensacji rozgrywek – wszystkie finały dziewcząt wygrały bowiem zawodniczki reprezentujące Szkołę Podstawową w Choroszczy. Piłkarki z tej niewielkiej, liczącej ponad 5 tys. mieszkańców miejscowości były najlepsze w kategorii U-12, U-10 i U-8.

Nic dziwnego, że zwyciężczynie wyszły na boisko tak zmotywowane, skoro czekały na Puchar Tymbarku… od ponad pół roku. – Dzieci pytały mnie o udział w turnieju już we wrześniu. Nasza szkoła zgłosiła więc do gry cztery zespoły, trzy dziewczęce i jeden chłopięcy. Chłopcy nie zakwalifikowali się do finałów ogólnopolskich, natomiast dziewczęta zagrały naprawdę doskonale. Nasza miejscowość jest mała, więc taki sukces smakuje jeszcze lepiej – nie ukrywał trener Mariusz Dzienis. Potrafi on zaszczepić u podopiecznych miłość do piłki nożnej, bo sam był profesjonalnym piłkarzem. Kibice mogą kojarzyć go z występów m.in. w Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk czy Górniku Zabrze.

Wideo Wywiad z prezesem Jagiellonii Białystok Wojciechem Pertkiewiczem