Puchar Tymbarku. Podwójne zwycięstwo dziewcząt SP Choroszcz w Finale Wojewódzkim Mariusz Klimaszewski

Poznaliśmy cztery drużyny, które będą reprezentować Podlaskie w ogólnopolskim finale Pucharu Tymbarku w Warszawie. Są to drużyny dziewcząt SP Choroszcz w kategorii do lat 10 i do lat 12 oraz chłopcy z SP 24 Białystok (do lat 10) i ZSP 2 w Białymstoku (do lat 12).