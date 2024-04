Wybory samorządowe 2024. Prezydent Białegostoku o liście od prezesa Polskich Portów Lotniczych w sprawie Krywlan.

– Mam informację, że marszałek województwa podlaskiego dotychczas nie zgłosił nikogo do tego zespołu – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Sam list intencyjny nie załatwi tego, co mamy do zrobienia. Apeluję do pana marszałka, aby zgłosił swoich przedstawicieli, ponieważ zespół nie może przystąpić do pracy, jeżeli nie ma pełnego, dziewięcioosobowego składu.