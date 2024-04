Nowi radni Białegostoku. To oni od maja będą decydować o mieście

Trzy partie w radzie miasta

Dla przypomnienia – po wyborach z 2018 roku układ sił w radzie był nieco inny. Wtedy Koalicja Obywatelska mogła pochwalić się aż 16 mandatami zaś PiS – 12. W trakcie kadencji dwóch radnych odeszło jednak z KO do Polski 2050 Szymona Hołowni.

Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość. Prawica do rady miasta wprowadza 12 przedstawicieli. Swoich przedstawicieli ma mieć też Trzecia Droga. Koalicja Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego ma dwa mandaty. Z kolei poza radą ostatecznie znalazły się Lewica, Konfederacja oraz komitet Spoza Sitwy.

Po przeliczeniu wszystkich głosów, jakie wrzucono do urn okazało się, że najwięcej mandatów zdobywa Koalicja Obywatelska (w Białymstoku tworzą ją Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Komitet Truskolaskiego oraz Forum Mniejszości Podlasia). Koalicję reprezentować będzie 14 radnych.

Nowa rada miasta. Zaczynają 1 maja

Pierwsze posiedzenie nowej rady miasta zaplanowano na 1 maja. Wtedy radni odbiorą zaświadczenia o wyborze. Przysięgę na kolejną kadencję złoży prezydent Tadeusz Truskolaski. Białymstokiem wspólnie mają rządzić Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga. W gronie najbliższych współpracowników prezydenta ma pojawić się przedstawiciel Szymona Hołowni – ma zapewnione miejsce wiceprezydenta. Wciąż trwają przymiarki kto to będzie.

Wiadomo natomiast, że Komitet Truskolaskiego wśród „wice” reprezentować ma Rafał Rudnicki zaś Platformę Obywatelską - Tomasz Klim. Wszystko wskazuje na to, że kolejnym wiceprezydentem zostanie Marek Masalski, jako przedstawiciel Forum Mniejszości Podlasia.

Co ciekawe, o mandat radnego z list KO walczył też Tadeusz Truskolaski i „zrobił” najlepszy wynik w mieście zdobywając 5131 głosów. Ale że wygrał wyścig do fotela prezydenckiego, w radzie zastąpi go Marcin Piętka.