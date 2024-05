Enea Ciepło ma nowego prezesa. Dla ciepła zostawia autobusy

Roszady na "stołkach"

Jak ustalił „Poranny” Marcin Moskwa obejmuje stery w spółce Enea Ciepło. To spadkobierczyni białostockiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które w 2014 roku zostało sprywatyzowane. Akcje gminnej spółki zakupiła Enea Wytwarzanie. Prezydent Tadeusz Truskolaski mówił wówczas, że de facto nie doszło do prywatyzacji, ale nacjonalizacji, gdyż głównym udziałowce Enea Wytwarzanie jest skarb państwa.

Moskwa potwierdza

W Enea Ciepło trwa właśnie wymiana kadry kierowniczej. Pełniącym funkcję wiceprezesa do spraw operacyjnym jeszcze w kwietniu został Adam Popławski. Wcześniej przez 11 lat szefował spółce Stadion Miejski. W kuluarach mówi się, że to przesunięcie, by poprawić wizerunek spółki stadionowej, nad którą zbierały się czarne chmury – poszło m.in. o stan murawy, wynajem skyboxów czy gastronomię. Miejsce Popławskiego zajął dotychczasowy przewodniczący rady nadzorczej Tomasz Dębowski.