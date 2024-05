Oświadczenia majątkowe prezydenta Białegostoku i jego zastępców. Rafał Rudnicki nadzoruje miejską spółkę odpadową. Zobacz, za ile?

Jeśli chodzi o pozostałe składowe majątku wiceprezydenta, to nadal jeździ Lexusem GS 300 z 2008 roku. Spłaca też zaciągnięty w 2011 we frankach szwajcarskich kredyt hipoteczny na dom. Jak też uruchomioną w lipcu 2023 pożyczkę gotówką w PKO BP w wysokości 31 911,50 zł. Poza domem zasób nieruchomości wiceprezydenta uzupełnia jeszcze 62,4 -metrowe, własnościowe mieszkanie spółdzielcze.

Przemysław Tuchliński w zeszłym roku zarobił Urzędzie Miejskim w Białymstoku 281 905,31 zł (w tym kwota 32 tys. zł to dodatkowe świadczenie uzyskane z Unicef za realizację projektu - w ramach środków zewnętrznych). Otrzymał też 6 tys. zł w ramach świadczenie wychowawczego z programu 500+. Udało mu się odłożyć na rachunku oszczędnościowym 160 tys. zł, a na rachunku bieżącym niecałe 8 tys. Jeździ samochodem hyundai I30 z 2010 roku o wartości 12 tys. Spłaca ponad pół milionowy kredyt hipoteczny w złotówkach zaciągnięty na 35 lat. Dysponuje domem o powierzchni 233 m. kwadratowych o wartości ok. miliona złotych stojącym na 0,0736 ha działce.

Wojciech Wojtkielewicz/Archiwum

Zbigniew Nikitorowicz miał na koniec 2023 roku 31 tys. zł oszczędności. W ramach PPK uzbierał 26 665 zł. Ma dom 1. Dom o powierzchni: !72,1 m2, na działce o powierzchni 939 metrów kwadratowych o łącznej wartości ok. 800 tys.. Jest też właścicielem lasu o powierzchni 2,47 ha. W urzędzie miejskim zarobił 250 060,17 zł. Jeśli chodzi o mienie ruchome, to posiada homdę jazz z 2014 roku o wartości 25 tys. i Audi Q5 z 2017 roku o wartości 125 tys. Zadłużenie to dwa kredyty konsumpcyjne, w tym jeden zaciągnięty w pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku. W sumie na koniec 2023 do spłaty miał 92 tys. zł.