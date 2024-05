Poznaj nowych wiceprezydentów Białegostoku. Będą pomagać Tadeuszowi Truskolaskiemu w piątej kadencji

Teraz to się zmieni. Wynika to m. in. z faktu szerszej koalicji niż tylko ta, zawarta w ramach współpracy Platformy Obywatelskiej, Komitetu Truskolaskiego, Forum Mniejszości Podlasia oraz Nowoczesnej. Do grona koalicjantów dołącza też Trzecia Droga, która poparła Truskolaskiego w kampanii wyborczej, nie wystawiając swojego kandydata do fotela prezydenta.