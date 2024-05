Prezydent Tadeusz Truskolaski chce rozmawiać z mieszkańcami Białegostoku. O mieście

– Porozmawiajmy o Białymstoku i stwórzmy razem mapę potrzeb. Podczas spotkań przyjrzymy się z bliska oczekiwaniom mieszkańców po to, żeby przekształcić je w konkretne projekty, które będziemy mogli wpisać do budżetu miasta. Chcę, żeby to mieszkańcy wskazali, co powinno się zmienić w ich najbliższej okolicy, na co warto zwrócić uwagę – wyjaśnia ideę rozmów prezydent Tadeusz Truskolaski.