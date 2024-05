Po zawieszeniu w prawach członka PiS. Krzysztof Jurgiel odnosi się do zarzutów Jarosława Kaczyńskiego i Jacka Sasina Andrzej Kłopotowski

Czuję się skrzywdzony i potraktowany niesprawiedliwie – tak o zawieszeniu w prawach członka PiS mówi europoseł Krzysztof Jurgiel. Dostał rykoszetem za nieudolność Jacka Sasina, a to regionalny lider powinien brać odpowiedzialność za to, co wydarzyło się w Podlaskiem.