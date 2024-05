Przewrót w sejmiku podlaskim. Łukasz Prokorym w miejsce Artura Kosickiego. PIS traci władzę

Niespodziewanie, gdy doszło do głosowania nad kandydaturą przewodniczącego sejmiku, okazało się, że Cezary Cieślukowski (Trzecia Droga) w tajnym głosowaniu otrzymał 17 głosów. Oznacza to, że głosowali na niego także radni z Prawa i Sprawiedliwości.

Przewrót w podlaskim sejmiku. PIS traci władzę

Podczas pierwszej sesji wybierano także marszałka województwa. O te stanowisko rywalizowali Artur Kosicki z PIS i Łukasz Prokorym z KO. Niespodziewanie Prokorym uzyskał 16 głosów, a Kosicki 13. To oznacza całkowity przewrót w zarządzie województwa, który do tej pory należał do Prawicy.