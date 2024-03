Prokorym chce nowej komisji w sejmiku województwa podlaskiego. Strażnik interesów Białegostoku

- Po kwietniowych wyborach skończy się czas, kiedy to władze regionalne nie dostrzegały Białegostoku i jego mieszkańców. Dysponując funduszami europejskimi i regionalnymi pomijały nasze miasto. Mam wrażenie, że przez ostatnie pięć i pół roku władza PiS poświeciła zbyt dużo czasu na zmianę swoich warunków bytowych i lokalowych, a zbyt mało czasu przeznaczyła na tworzenie mechanizmów służących rozwojowi Białegostoku i regionu – mówił Łukasz Prokorym.

Koło Młodych Białostoczan PO RP rusza z akcją "Zaplanujmy razem Nasze miasto przyszłości!". Jest to akcja informacyjna skierowana do mieszkanek i mieszkańców Białegostoku. Młodzi działacze chcą…

Jego zdaniem, może to być komisja doraźna, ale działająca przez całą kadencję sejmiku. Mogą ją tworzyć radni z okręgu wyborczego obejmującego Białystok oraz ci, którzy uważają , że w polityce regionu warto dostrzegać rolę stolicy województwa i wykorzystywać ją w interesie całego Podlaskiego.

- Ta polityka się kończy, a dzięki pracom tej komisji Białystok i białostoczanie odzyskają należne im miejsce w polityce władz województwa podlaskiego – zapewnił kandydat KO do podlaskiego sejmiku.

Łukasz Prokorym zapowiedział również, że na kolejnych konferencjach poda przykłady zaniechań władz samorządu województwa wobec Białegostoku i poda pomysły na to jak współdziałać, by służyć mieszkańcom. Jako przykłady braku dobrej woli samorządu województwa do współpracy podał: lotnisko, basen i halę sportową: - Przez pięć i pół roku władze województwa traktowały gospodarza miasta wyłącznie, jako przeciwnika politycznego – podsumował.