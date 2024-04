Do podziału z ZUS-u 120 mln zł dla przedsiębiorców na poprawę bezpieczeństwa pracy

- Zainteresowanie konkursem dotyczącym utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej jest duże. Za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl wpłynęło ponad 5 tys. wniosków. Ich liczba jest bardzo podobna do ubiegłorocznej. Jeśli natomiast ten rok porównamy do liczby wniosków złożonych w 2022 roku, to w kraju widać wzrost o 27 proc. (1175 wniosków), a w Podlaskiem nawet większy, bo o 30 proc (36). Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej wniosków na poprawę BHP wpłynęło w województwie wielkopolskim (705), mazowieckim (624) i śląskim (586), a najmniej w województwie lubuskim (92). Podlaskie ze 156 wnioskami znalazło się na 12. pozycji - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego i dodaje: - Natomiast największy spadek procentowy ilości złożonych wniosków odnotowano na Dolnym Śląsku (o 23,5 proc.).