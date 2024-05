Białystok. 11. sezon BiKeRa. Niemal 40 tys. wypożyczeń w trzy tygodnie

BiKeRy w Białymstoku

Podobnie jak rok temu użytkownicy w samym Białymstoku mają do dyspozycji 55 stacji rowerowych i 550 rowerów znajdujących się w stałej eksploatacji, w tym:

W ciągu pierwszych 25 dni kwietnia br. mieszkańcy wypożyczyli rowery już ponad 38 tys. razy, co stanowi wzrost o ponad 1000 wypożyczeń względem podobnego okresu w ubiegłym sezonie - podaje bikerbialystok.pl

W Białymstoku oraz w gminach Juchnowiec, Choroszcz, Supraśl i Wasilków jednoślady można będzie wypożyczać do końca października.

11. sezon Białostockiej Komunikacji Rowerowej – BiKeR oficjalnie rozpoczął się w Białymstoku 1 kwietnia. Do dyspozycji mieszkańców jest ponad 600 rowerów na 64 stacjach.

Jak wypożyczyć rower BiKeR i ile kosztuje; cena

Aby korzystać z roweru, trzeba się zarejestrować w systemie, a następnie wnieść opłatę wstępną, która wynosi 20 zł. Obejmuje ona 10 zł bezzwrotnej opłaty i 10 zł do wykorzystania na przejazdy. Od ubiegłego roku zmienił się też limit bezpłatnego czasu korzystania z białostockiego roweru miejskiego – teraz wszyscy użytkownicy za darmo mogą korzystać z jednośladu przez pierwszych 25 minut. Czas jazdy do pełnej godziny kosztuje złotówkę, druga godzina to 3 zł, a kolejne – 5 zł. Wypożyczenie roweru możliwe jest za pomocą aplikacji mobilnej i karty zbliżeniowej (np. miejskiej lub bankomatowej).