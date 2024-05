Przegląd prasy 19.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jagiellonia Białystok uratowała mecz z Piastem Gliwice! Jesus Imaz bohaterem. Został już ostatni krok do mistrzostwa Polski ”?

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 Targi Babyland już w niedzielę na Stadionie Miejskim. Zobacz co się będzie działo i dlaczego warto się wybrać. Nie zabraknie też warsztatów To będą największe rodzinne targi w Białymstoku od pięciu lat. Coś dla siebie znajdą przyszłe i młode mamy, ale i tatusiowie. O dzieciach też organizatorki nie zapomniały. Nie zabraknie też warsztatów dla całych rodzin i cennych prelekcji, m.in. dotyczących zdrowia. To wszystko już w najbliższą niedzielę, 19 maja na Stadionie Miejskim w Białymstoku.

📢 BAS Białystok i Fundacja Naszpikowani organizują rewanżowy charytatywny mecz siatkówki W Białystoku odbędzie się rewanżowy charytatywny mecz siatkówki. Zebrane podczas wydarzenia pieniądze wesprą Fundację „Naszpikowani”. 📢 Juwenalia 2024 memy. Jak bawią się studenci, a jak postrzegają ich internauci? Juwenalia 2024 to wyjątkowe wydarzenie, które łączy śmiech, muzykę i niepowtarzalną atmosferę. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, absolwentem, czy po prostu miłośnikiem dobrej zabawy, juwenalia 2024 to impreza, której nie można przegapić. Przyjdź, baw się i twórz niezapomniane wspomnienia! Kreatywni internauci już tworzą memy z okazji juwenaliów! 📢 Spółka komunalna Stadion Miejski. Szefem jej rady nadzorczej nie jest już Łukasz Prokorym. Zobacz, kto zastąpił marszałka Niecały miesiąc trwała przygoda Łukasza Prokoryma ze spółką miejską Stadion Miejski. W kwietniu został przewodniczącym jej rady nadzorczej. Po wyborze na marszałka województwa zrezygnował z nadzorowania podmiotu praw handlowego w całości należącego do miasta Białystok. Z kolei inny członek władz zarządu województwa - Jacek Piorunek - zasiada jeszcze w radzie nadzorczej Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ale i on wzorem marszałka zamierza skupić się tylko na zarządzaniu województwem.

📢 Białystok w latach 70-tych XX wieku i obecnie. Zobaczcie jak zmieniło się miasto w ciągu pół wieku! Przemiany, jakie zaszły w Białymstoku od lat 70-tych XX wieku, są imponujące. Miasto przeszło od etapu typowego ośrodka PRL-owskiego do nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się metropolii. Rozwój infrastruktury, zmiany urbanistyczne, wzrost gospodarczy, rozwój edukacji i kultury oraz poprawa jakości życia sprawiły, że Białystok stał się atrakcyjnym miejscem do życia, pracy i odwiedzin. Dzięki temu miasto przyciąga coraz więcej mieszkańców i turystów, stając się ważnym punktem na mapie Polski. Zobaczcie zestawienie zdjęć dawnego Białegostoku z dzisiejszym!

📢 Najnowsze przetargi Agencji Mienia Wojskowego - maj 2024. Wojsko wyprzedaje sprzęt warsztatowy i ogrodowy prawie za darmo Nowe aukcje Agencji Mienia Wojskowego to doskonała okazja do zakupu wysokiej jakości przedmiotów w atrakcyjnych cenach. Transparentność procesu, szeroki asortyment oraz możliwość nabycia unikalnych i wytrzymałych produktów to tylko niektóre z powodów, dla których warto zainteresować się tymi przetargami. Niezależnie od tego, czy jesteś kolekcjonerem, przedsiębiorcą, czy po prostu poszukujesz dobrych okazji, aukcje AMW mogą okazać się idealnym miejscem na znalezienie interesujących przedmiotów. Tym razem w asortymencie znajdziemy przede wszystkim sprzęt niezbędny w warsztacie samochodowym. 📢 Mecz Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok online. Mistrzostwo na wyciągnięcie ręki. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja w tv na żywo Mecz Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok online. Podopieczni Adriana Siemieńca praktycznie tytuł mistrzowski mają na wyciągnięcie ręki i już w 33. kolejce PKO Ekstraklasy mogą mówiąc kolokwialnie przyklepać pierwszy taki puchar w swojej historii klubowej. Aby tak się stało muszą wygrać i liczyć na potknięcie Śląska Wrocław z Radomiakiem. Gdzie oglądać w telewizji? Transmisja na dwóch kanałach - żadne ogólnodostępny. Zapraszamy na relację LIVE od godziny 20:00!

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz, co działo się na Kampusie Politechniki Białostockiej pierwszego dnia studenckiej imprezy Za nami pierwszy dzień wielkiego studenckiego święta. Juwenaliowe koncerty i atrakcje przyciągnęły na Kampus Politechniki Białostockiej prawdziwe tłumy. 📢 Tegoroczna Noc Muzeów już 18 maja. Będzie się dużo działo. Zobacz gdzie warto się wybrać - publikujemy program wydarzeń Na tę jedną, wyjątkową noc w roku muzea, ale też instytucje kultury, czy inne, na co dzień niedostępne miejsca, otwierają się dla zwiedzających. I to po zmroku! Impreza rokrocznie cieszy się ogromnym zainteresowaniem i nic dziwnego - atrakcje zachwycają i zachęcają do odwiedzenia poszczególnych miejsc.

📢 GPS czyli Getto Pod Stopami - to będzie mocna premiera w Białostockim Teatrze Lalek Już w najbliższą niedzielę, 19 maja o godz. 16 w Białostockim Teatrze Lalek odbędzie się premiera spektaklu "GPS" w reż. Marii Żynel. Spektakl jest inspirowany historią, fragmentami dokumentów, dzienników i pamiątkami z białostockiego getta. Rozegra się w kameralnej przestrzeni i skierowany jest do starszych dzieci, młodzieży i dorosłych. 📢 Spektakl "Brzydki Kaczorek" powraca na scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej. Artyści czekają na młodych melomanów Młoda białostocka publiczność będzie mogła znowu zobaczyć spektakl "Brzydki kaczorek"., W tym roku mija 10 lat od premiery spektaklu w reżyserii Jakuba Szydłowskiego. 📢 Krzysztof Jurgiel: Jak mi powiedzą, dlaczego zostałem zawieszony, zwołam konferencję prasową Formalnie nic nie wiem. Siedzę i czekam na jakieś powiadomienie, bo oficjalnie nic nie wiem o tym, że zostałem zawieszony w mojej partii. Nie znam też powodu, dla którego to uczyniono, więc nie czuję się zawieszony – mówi europoseł Prawa i Sprawiedliwości mijającej kadencji Krzysztof Jurgiel.

📢 Miasto chce przebudować kolejny plac w centrum Białegostoku. Na skróty. Plac Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie ma przejść gruntowną metamorfozę. Miasto zamawia koncepcję jego przebudowy. Zabytkoznawcy z kolei podnoszą dlaczego to złe rozwiązanie i podpowiadają jakie kroki powinno podjąć miasto projektując tę przestrzeń. 📢 OSOBOWOŚĆ ROKU 2023 Prezentujemy liderów plebiscytu z miast i powiatów Poznaj osoby, które za sprawą lokalnych społeczności zdobyły dotychczas wiele głosów w plebiscycie Osobowość Roku. 📢 Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Jest okazja do żartów. Jak jeżdżą rowerzyści? Zobacz najlepsze memy Dziś (17.05) obchodzony jest Dzień Dojazdu Rowerem do Pracy. Taki dzień to okazja do promowania nie tylko zdrowego stylu życia, ale też pozytywnego wpływu dwukołowego transportu na środowisko. Ale rowerzyści i jazda na rowerze nie zawsze jest postrzegana jako pozytywny styl życia, zwłaszcza przez kierowców. Jak internauci oceniają jazdę rowerzystów? Zobacz najlepsze memy o rowerzystach.

📢 Juwenalia 2024 w Białymstoku rozpoczynają się paradą studentów. Będą utrudnienia na ulicach Białegostoku. Zobacz gdzie Dziś (17.05) rozpoczyna się jedna z największych imprez w regionie - Juwenalia 2024 w Białymstoku. O godz. 15 studenci zaczynają świętować barwną paradą, która przejdzie ulicami miasta. Uwaga kierowcy, będą utrudnienia. Zobaczcie gdzie. 📢 Miasto wymówiło działkowcom dzierżawę gruntu przy Przędzalnianej. Chce go sprzedać. Plan miejscowy dopuszcza tu blok Miasto pozbywa się ogródku działkowego z terenu przy Przędzalnianej. Bo wystawi działkę na sprzedaż. W planie miejscowym przeznaczona jest pod budownictwo wielorodzinne. Tyle że nie jest działką budowlana, bo nie ma dostępu do drogi publicznej. Dlatego ma być zbyta w celu poprawienia warunków sąsiednich gruntów. Dzierżawcy nie rozumieją dlaczego, maja opuścić teren przed swoimi domami, o który dbali od dekad.

📢 Planowane wyłączenia prądu w Białymstoku od 17 do 25 maja. Tu zabraknie światła W najbliższych dniach białostoczanie muszą przygotować się na wyłączenia prądu. Zaplanowano je między 15 a 22 marca 2024 roku. Dlatego wcześniej warto zapoznać się ze szczegółami tych prac i dowiedzieć się, dlaczego są ważne i potrzebne. 📢 Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej płk Sławomir Klekotka awansował na stopień generała brygady Już nie pułkownik a generał brygady SG Sławomir Klekotka. Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej otrzymał właśnie awans. Stało się to podczas czwartkowych (16.05) centralnych obchodów Święta Straży Granicznej w Gdańsku. Nominację wręczył mu prezydent Andrzej Duda w obecności szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. 📢 Weekend w Białymstoku. Przed nami wiele wydarzeń i atrakcji. Sprawdź, co będzie działo się w mieście i okolicach Pełna muzyki zabawa na Juwenaliach, wizyta na pikniku, a może noc spędzona w muzeum? Propozycji na spędzenie weekendu jest mnóstwo. Sprawdź w naszej galerii, co będzie działo się w Białymstoku i okolicach.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 17.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Uniwersytet w Białymstoku zawarł porozumienie o współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych Podlaska uczelnia będzie współpracować z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych. Porozumienie przewiduje m.in. wzajemną wymianę informacji na temat najnowszych osiągnięć naukowych, realizację wspólnych inicjatyw naukowych i badawczych, współpracę przy organizacji konferencji, szkoleń, a także przedsięwzięć edukacyjnych i popularyzatorskich dotyczących wiedzy o leśnictwie oraz o środowisku przyrodniczym, a także przyjmowania studentów UwB na praktyki w RDLP.

📢 Nowy kompleks sportowy przy SP Choroszcz. Uroczyste otwarcie już w piątek Piłka nożna, siatkówka, a także szeroko rozumiana lekka atletyka: biegi sprinterskie i długodystansowe, skok w dal, trójskok i pchnięcie kulą – między innymi takie aktywności i umiejętności sportowe już mogą kształtować uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy. Właśnie został oddany do użytku nowo powstały kompleks sportowy przy SP Choroszcz – Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński serdecznie zaprasza na jego oficjalne otwarcie: w piątek 17 maja 2024 roku o godz. 13.00. 📢 Uwaga! Mąka wycofana ze sprzedaży. Zobacz dlaczego! Najnowsze ostrzeżenia GIS Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed wieloma produktami, które mogą być groźne dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z 16 maja 2024 roku informują o mące z ciecierzycy, którego spożycie może być groźne dla alergików.

📢 Agencja Mienia Wojskowego znowu pozbywa się aut. Do wyboru egzemplarze z różnych segmentów Polska armia ma na sprzedaż samochody. Praktycznie każdy może znaleźć coś dla siebie, bo Agencja Mienia Wojskowego oferuje egzemplarze z kilku segmentów. Stan aut jest różny, ale ceny są atrakcyjne. Przedstawiamy zdjęcia i ceny aut, które będą na przetargach w najbliższym czasie. 📢 W Białymstoku można wynająć lokale w pięknie wyremontowanej kamienicy Do wzięcia są pomieszczenia w kamienicy przy ulicy Waryńskiego 7. Miasto wynajmuje dziesięć lokali. W wyremontowanej, zabytkowej kamienicy zaplanowano lokale usługowe. Stawki za metr kwadratowy powierzchni są atrakcyjne. Czy będą chętni? Okaże się na początku czerwca. 📢 Metamorfoza Mai Rutkowski. Jak kiedyś wyglądała żona najpopularniejszego w Polsce detektywa? Aż trudno uwierzyć, że to ona! Ostatnio bardzo głośno jest o Mai Rutkowski. Nie tylko za sprawą jej ślubu, komunii dziecka, ale także zmiany w wizerunku. Żona detektywa Rutkowskiego na przestrzeni lat bardzo się zmieniła. Metamorfozie ulegały nie tylko jej uczesania i kolor włosów, ale także i sylwetka. Kobieta w swoich mediach społecznościowych chwaliła się efektami ciężkiej pracy nad zrzuceniem zbędnych kilogramów i wyrzeźbieniem figury.

📢 Oto aktorzy z kultowego serialu "Klan", którzy już nie żyją. Zobacz kogo nie ma już wśród nas Pierwsze odcinki serialu TVP pod tytułem "Klan" wyemitowano w 1997 roku. Od tamtego czasu przez plan zdjęciowy tej produkcji przewinęło się wielu aktorów. Kilkunastu z nich już nie żyje. Zobacz, którzy aktorzy zagrali w "Klanie" i już nie żyją 📢 Kim są i jak wyglądają rektorzy białostockich uczelni wyższych. Kto rządzi uniwersytetem, politechniką czy akademią? Sprawdź! Funkcja rektora jest bardzo ważna i prestiżowa. Aby zarządzać uczelnią wyższą trzeba mieć pewne predyspozycje, 'głowę na karku", ale i zaufanie oraz szacunek współpracowników. Sprawdziliśmy kto sprawuje funkcje rektorów i prorektorów w białostockich uczelniach. Zobacz listę!

📢 "Rajd Patrolowy Szlakiem Marszałka J. Piłsudskiego". Wyprawa motocyklem BSA Sloper z lat 30. w stroju z epoki. Przystanek w Białymstoku Przejedzie w jedną stronę setki kilometrów, wyprawa potrwa około tygodnia. Z Gdańska do Estonii na motocyklu z lat 30. i w historycznym stroju podróżnik i pasjonat Marcin Klimczak zajedzie do Białegostoku. W czwartek, 16 maja retro-podróżnik zaplanował postój pod białostockim Ratuszem. 📢 104. rocznica ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich w Białymstoku. Zobacz zdjęcia z uroczystości W Białymstoku i na Podlasiu wciąż jest żywa pamięć o ułanach, wyjątkowej formacji wojskowej, która zapisała się złotymi zgłoskami w dziejach Polski. W ostatnią sobotę (11.05) odbyły się uroczystości w 104. rocznicę ustanowienia święta pułkowego 10 Pułku Ułanów Litewskich. Zobacz bogatą fotogalerię 📢 Miodobranie 2024 w Białymstoku. Pierwsze tegoroczne zbiory w pasiece miejskiej w pobliżu rzeki Białej. Miód służy do celów promocyjnych Tradycji stało się zadość. Po pierwszy miód w roku z uli w miejskiej pasiece razem sięgnęli opiekun uli Mikołaj Mak i prezydent Tadeusz Truskolaski. W kolejnych miesiącach będą jeszcze trzy miodobrania. Z każdym rokiem z pasieki przy skwerze im. Janusza Smacznego pozyskuje się coraz więcej miodu. W zeszłym roku zebrano 245 kg.

📢 Wybory Europarlamentarne. Adam Andruszkiewicz (PiS) zainaugurował kampanię wyborczą. Kandydata wspiera obecny europoseł Krzysztof Jurgiel We wtorek 14 maja oficjalnie swoją kampanię wyborczą kandydat PiS w wyborach do Europarlamentu Adam Andruszkiewicz. Parlamentarzysta podkreślił, że jest przeciwnikiem potencjalnemu przyjęcia przez Polskę euro, Zielonemu Ładowi, jak i narzucaniu kwot migrantów. Kandydaturę Andruszkiewicza poparł obecny europoseł PiS Krzysztof Jurgiel. 📢 Noc Muzeów już w sobotę, 18 maja. Będzie się dużo działo, nie zabraknie zwiedzania wystaw, ale też wydarzeń specjalnych. Zobacz program! Już w najbliższą sobotę, 18 maja, będzie można odwiedzić nocą muzea, ale nie tylko. Zapraszają również galerie sztuki, czy placówki kultury, uniwersytety a nawet... komenda policji! O miejskich atrakcjach, podczas wtorkowej (14.05) konferencji prasowej w Muzeum Wojska opowiedzieli m.in. prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz przedstawiciele miejskich instytucji kultury.

📢 Ranking białostockich liceów. Wiemy, które szkoły wypadły w tym roku najlepiej Które licea w Białymstoku są najlepsze? Sprawdzić to można w najnowszym rankingu szkół portalu WaszaEdukacja.pl. 📢 Wybory europarlamentarne. Kandydaci KO: Trzeba głosować, by nie wygrali eurosceptycy i populiści We wtorek (14.05) podlaska KO zainaugurowała w Białymstoku kampanię wyborczą do Europarlamentu. Podczas prezentacji kandydatów w centrum miasta wystąpili liderzy listy w Podlaskiem i Warmińsko-Mazurskiem: Jacek Protas i europoseł Tomasz Frankowski oraz kandydujący z dalszych miejsc Anna Augustyn i Marek Tyszkiewicz. 📢 Na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku pojawił się najnowocześniejszy sprzęt wojskowy HIMARS i samobieżna wieloprowadnicowa wyrzutnia rakietowa WR-40 Langusta - to niektóre ze sprzętów, jakie we wtorek można było zobaczyć na Kampusie Uniwersytetu w Białymstoku. Swoje wyposażenie zaprezentowała 1 Mazurska Brygada Artylerii im. gen. Józefa Bema z Węgorzewa.

📢 Pokaz filmu "U Pana Boga w Królowym Moście". Mieszkańcy Supraśla zobaczyli nową część kultowej serii Film "U Pana Boga w Królowym Moście" objeżdża województwo podlaskie. W poniedziałek (13 maja) nową część kultowej serii można było zobaczyć w Domu Ludowym w Supraślu. 📢 Uśmiech, piękno, wdzięk. Kobiety na trasie 11. PKO Białystok Półmaraton. Zobacz zdjęcia PKO Białystok Półmaraton przeszedł do historii. Zapamiętamy go z rekordowej liczby ponad sześciu tysięcy uczestników i dwóch pobitych rekordów trasy. W rywalizacji nie zabrakło także przedstawicielek płci pięknej, które coraz liczniej stają na starcie białostockiej imprezy. Zobaczcie więc piękniejszą stronę tegorocznego półmaratonu. 📢 W Białymstoku powstał blok z widokiem wprost na więzienie Wysokie ogrodzenie zakończone drutem kolczastym – taki widok z okien będą mieć mieszkańcy nowego bloku przy ulicy Hetmańskiej w Białymstoku. Urzędnicy z magistratu twierdzą, że nie było podstaw, by nie wydać pozwolenia na budowę bloku z widokiem na więzienie.

📢 Śmiertelny wypadek 35-letniej motocyklistki w Nowodworcach. Droga zablokowana W poniedziałek (13.05) po południu doszło do tragedii w Nowodworcach. Zginęła kobieta kierująca motocyklem 📢 Zderzenie rowerzystów na Sienkiewicza w Białymstoku. Obaj trafili do szpitala. Zobacz nagranie! Tylko w ciągu ostatnich trzech dni doszło do dwóch poważnych zdarzeń z udziałem rowerzystów. Po niedzielnym zderzeniu rowerzystów na drodze dla rowerów do szpitala trafili dwaj mężczyźni. Jeden z nich nie miał na głowie kasku. Pomimo, że kask nie jest obowiązkowym wyposażeniem, warto zadbać o swoje bezpieczeństwo. Zobacz nagranie z tego zdarzenia! 📢 Kibice Jagiellonii Białystok jadą do Gliwic. 2000 fanów Żółto-Czerwonych na stadionie Piasta. Rekordowy wyjazd w historii Jagiellonia Białystok jest blisko historycznego sukcesu wywalczenia po raz pierwszy mistrzostwa Polski. Do końca rozgrywek zostały już tylko dwie kolejki, a Jaga jest liderem i ma dwa punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław. Na mecz do Gliwic z Piastem wybiera się rekordowa liczba fanów Żółto-Czerwonych.

📢 Naukowe oskary na UMB. Zobacz, kto z młodych medyków otrzymał nagrodę BIMC to jedna z największych międzynarodowych konferencji młodych naukowców. Tak młodych, że to zwykle ich pierwszy duży krok w świecie nauki poza własną uczelnią. W sobotę wieczorem odbyła się Gala Finałowa 18th Bialystok International Medical Cogress for Young Scientists w Aula Magna Pałacu Branickich, podczas których poznaliśmy tych najlepszych z najlepszych. Przy okazji nagrodzono najlepsze Studenckie Koła Naukowe w UMB (pełną listę laureatów przedstawimy w późniejszym terminie). 📢 11. PKO Białystok Półmaraton. Zwycięstwa Kenijczyków. Nowe rekordy trasy! Zobacz zdjęcia Dwa rekordy zostały pobite podczas niedzielnego 11. PKO Białystok Półmaratonu. Ustanowili je reprezentanci Kenii. Półmaraton zakończył się zwycięstwem Alberta Kipkorira Tonui 01:03:14 wśród mężczyzn i Valentine Jebet 01:11:54 wśród kobiet. 📢 PKO Bieg Nocny 5. Kenijczycy nadawali tempo biegu i byli najszybsi. Zobacz zdjęcia Ostatnim akordem sobotnich biegów, przed głównym daniem, niedzielnym 11 PKO Białystok Półmaratonem było nocne bieganie w PKO Biegu Nocnym na 5. Wcześniej w sobotę odbyły się Bieg Śniadaniowy i PKO Bieg Juniora.

📢 PKO Bieg Juniora. Wielkie zawody małych biegaczy. Zobacz na zdjęciach swoje pociechy O godzinie 14 na Rynku Kościuszki w Białymstoku wystartował PKO Bieg Juniora. To druga impreza biegowa, która towarzyszy niedzielnemu 11. PKO Białystok Półmaratonowi. Dla najmłodszych fanów biegania organizator Fundacja Białystok Biega przygotował cztery trasy o długości: 100 metrów, 400 metrów, 600 metrów i 1 kilometra. 📢 Absolwenci Farmacji UMB 2024 odebrali dyplomy W piątek (10 maja) odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów magistra farmacji na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

📢 Rolnicy. Podlasie. Oto bohaterki serialu w innej odsłonie. Poza telewizją także zaskakują swoich fanów Niewątpliwie siłą serialu Rolnicy. Podlasie są występujące w nim kobiety. Patrząc na komentarze w internecie można wnioskować, że fani produkcji telewizji Focus TV bardzo polubili te bohaterki. Ale widzów także interesuje życie poza serialowe kobiet. W tym artykule postaramy się je przybliżyć kobiety z serialu Rolnicy. Podlasie.

📢 Śmiertelny wypadek na krajowej 19. Skoda dachowała W nocy z piątku na sobotę na drodze krajowej nr 19 doszło do wypadku, w wyniku którego zginęła 37-letnia kobieta. 📢 Premiera "Pajaców" i "Rycerskości wieśniaczej". Zobacz, co działo się w Operze i Filharmonii Podlaskiej W piątkowy wieczór (10 maja) w na deskach Opery i Filharmonii Podlaskiej odbyła się prapremiera oryginalnej wersji dwóch arcydzieł repertuaru werystycznego. Białostocka publiczność zobaczyła „Pajace” i „Rycerskość wieśniaczą”. 📢 Szybki wypad z Białegostoku. Najlepsze pomysły na jednodniową wycieczkę, do 50 km. Sprawdź, gdzie warto się wybrać. TOP 35! Sezon turystyczny rozpoczął się na dobre. Ładna pogoda skłania do wyjazdów i wycieczek. Nie każdy jednak może sobie pozwolić na dłuższy wyjazd czy to prze wzgląd na ograniczenia finansowe, obowiązki zawodowe czy rodzinne. Postanowiliśmy sprawdzić, gdzie warto pojechać nie odjeżdżając za daleko od Białegostoku. Sprawdź co warto zobaczyć w odległości do 50 km od centrum miasta.

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku gotowy. Kiedyś tu było Centrum Handlowe „Park”. Co powstanie w jego miejscu? Miasto szuka firmy, która zaproponuje zagospodarowanie terenu, gdzie jeszcze dekadę temu prosperowało Centrum Handlowe „Park”. Co tu powstanie? Okazuje się, że będzie to parking. Zdania na jego temat są podzielone. Jedni rozwiązanie chwalą. Inni - mają inny pomysł.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Wojsko sprzedaje instrumenty muzyczne. Można kupić gitarę, skrzypce, czy trąbkę W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego można kupić między innymi instrumenty muzyczne. Oczywiście instrumenty można nabyć w konkurencyjnych cenach. Przedstawiamy zdjęcia i ceny instrumentów muzycznych z Agencji Mienia Wojskowego

📢 Węzeł Intermodalny w Białymstoku. Zakończyła się budowa tunelu miejskiego pod torami PKP. Dla pieszych i rowerzystów Zakończyła się budowa ostatniego etapu węzła intermodalnego, czyli tunelu pieszo-rowerowego z ul. św. Rocha na Kolejową. Zastąpił on słynną niebieską kładkę. Liczy 164 metry i kosztował ponad 50 milionów złotych. Wykonawcą była firma Strabag. Na razie nie można dostać się z niego na nowo wybudowane perony stacji PKP Białystok. Nadal trwa inwestycja kolejowa w ramach budowy trasy Rail Baltica. W sobotę miasto zaprasza na eurofestyn przy wejściu do tunelu od strony centrum przesiadkowego. 📢 Nowe przetargi AMW - maj 2024. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt warsztatowy. Jeszcze w maju wylicytować można m.in. piły spalinowe, podnośniki, zespoły spalinowo-elektryczne, meble warsztatowe, czy przyczepy a nawet motorówki! Takiej okazji nie można przegapić. Przedmioty wystawione na licytację są naprawdę w niskich cenach.

📢 Droga S61. Trwa budowa ostatniego odcinka trasy Via Baltica. Zobacz postęp prac od węzła Łomża Zachód do węzła Kolno. To obwodnica Łomży Niemal 64 proc. zaawansowanie finansowe i o 10 proc. mniejsze rzeczowe - taki był na koniec kwietnia postęp prac przy budowie ostatniego fragmentu trasy Via Baltica. Chodzi o 13 kilometrowy odcinek S61 od Łomża Zachód do węzła Kolno. Obwodnica Łomży ma być przejezdna jedną nitką w połowie tego roku. Wszystkie roboty powinny się zakończyć w połowie przyszłego roku.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje auta. Nowe przetargi AMW zakładają licytacje samochodów osobowych, terenowych, busów i ciężarówek Majowe przetargi Agencji Mienia Wojskowego 2024 stanowią doskonałą okazję na kupno sprawdzonych samochodów w okazyjnej cenie. Armia wyprzedaje przyczepy, ciężarówki, busy, terenówki oraz samochody osobowe. Licytacje wojskowych pojazdów już wkrótce, dlatego nie ma na co czekać. Auta od AMW sprzedają się jak ciepłe bułeczki.

📢 TOP 10 - najpopularniejsze piwa w Polsce. W czołówce jest produkt z Podlaskiego. Zobacz listę piw, które piwa sprzedają się najlepiej Piwo to bardzo popularny napój alkoholowy. Polacy są piwoszami bez dwóch zdań, chociaż jeszcze do niedawna nasz kraj w kontekście alkoholu kojarzony był przede wszystkim z wódką. Obecnie piwo jest w Polsce bardzo lubiane, sprawdziliśmy jakie sprzedaje się najlepiej. 📢 Podlaskie dla dzieci. Gdzie warto pojechać i spędzić czas z milusińskimi w województwie podlaskim? Sprawdź te atrakcje! Gdzie warto zabrać dziecko w weekend lub np. majówkę w województwie podlaskim? Propozycji, a tym samym okazji, by oderwać naszą pociechę od ekranu smartfona i komputera jest naprawdę sporo. Zebraliśmy kilkadziesiąt pomysłów na wypad z dzieckiem w podlaskiem w jednym miejscu. Część tych atrakcji zapewne znacie, ale z pewnością nie brakuje też takich, o jakich nie mieliście pojęcia. Ruszajmy w drogę!

📢 Najlepsze sąsiedztwo dla malin w ogrodzie. Posadź w pobliżu te rośliny. Dlaczego warto postawić na sadzenie towarzyszące? Malina nie wymaga wielu zabiegów, żeby pięknie rosła. Można zostawić ją w kącie ogrodu i ona sobie świetnie poradzi. Wystarczy, że będzie mieć odpowiednią glebę i dostarczaną wodę. Jeśli jednak posadzimy w pobliżu odpowiednie rośliny, malina będzie rosła jeszcze zdrowiej i lepiej obrodzi, a przy okazji pomoże też swoim sąsiadom. Co sadzić w pobliżu malin?

📢 Ogródki działkowe na sprzedaż w Białymstoku. Na co zwrócić uwagę podczas kupowania działki? W dzisiejszym świecie, pełnym betonu i szkła, posiadanie własnego kawałka zieleni jest luksusem. Szczególnie wiosną, gdy dni stają się dłuższe i cieplejsze, a przyroda budzi się do życia, chętnie spędzamy czas na świeżym powietrzu. Alternatywą dla drogich podmiejskich działek są rodzinne ogródki działkowe, które stanowią oazę spokoju, harmonii i zdrowego trybu życia w mieście. Sprawdźcie dlaczego warto nabyć taką działkę i na co zwrócić uwagę podczas jej kupowania.

📢 Córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego wyrosła na piękną kobietę. Julia Scorupco i podlaskie geny! Zobacz jej prywatne zdjęcia Julia Scorupco vel Julia Czerkawski to córka Izabelli Scorupko i Mariusza Czerkawskiego. Julia wyrosła na bardzo atrakcyjną kobietę, urodę odziedziczyła po pięknej mamie, urodzonej w Białymstoku aktorce, modelce i wokalistce. Zobacz prywatne zdjęcia uroczej Julii, która ma Podlaskie geny.

📢 Schrony przeciwlotnicze w Białymstoku. Gdzie się schronią mieszkańcy na wypadek konfliktu zbrojnego? W Białymstoku jest około 190 schronów, w których pomieścić się zdoła blisko 18 tysięcy osób. Gdzie w naszym mieście można znaleźć schrony przeciwlotnicze? 📢 Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Drastyczne (+18) Smoleńsk: Zdjęcia z katastrofy. Uwaga, niektóre mogą być drastyczne. 📢 Najlepsi piłkarze w historii Jagiellonii Białystok - TOP 50. Ranking „Kuriera Porannego” piłkarzy Jagi [zdjęcia] Jagiellonia Białystok obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Awans do ekstraklasy, trzy finały Pucharu Polski (w tym jeden wygrany), dwa wicemistrzostwa i brązowy medal. Oto w wielkim uproszczeniu bilans białostockiego klubu od początku jego dziejów, a o to jego bohaterowie. Wybraliśmy 50 najlepszych piłkarzy w historii Jagiellonii. Aby przejść do zestawienia, kliknij w zdjęcie główne artykułu.

📢 Nauczyciel płakał, jak sprawdzał i poprawiał. Najnowsze śmieszne perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek 2020. Zobacz! (27.12.2020) Obejrzyj najnowsze, najlepsze i najśmieszniejsze kwiatki, hity i perełki ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek - w internecie jest ich cała masa. Radosnej twórczości uczniów nie brakuje, a nauczyciele załamują ręce. Przekonajcie się, że kreatywność ludzka nie zna granic. Mamy nowe hity ze sprawdzianów, klasówek i kartkówek! Zobacz je! (27.12.2020) 📢 Agnieszka Kotulanka nie żyje. Pogrzeb znanej aktorki odbył się w Legionowie. Agnieszka Kotulanka była znana m.in. z serialu "Klan" Pogrzeb Agnieszki Kotulanki (wł. Agnieszka Sas-Uhrynowska z domu Kotuła) odbył się 27 lutego 2018 w Legionowie. Na początku rodzina i bliscy znajomi aktorki uczestniczyli w nabożeństwie żałobnym w parafii św. Józefa Oblubieńca w Legionowie. Po nabożeństwie odbył się pogrzeb na miejscowym cmentarzu. Aktorkę pochowano w rodzinnym grobowcu.

