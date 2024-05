Choroszcz. Burmistrz chce budować kolejną strzelnicę. Mieszkańcy: Nie ma ważniejszych inwestycji?

- Podstawowe przeznaczenie tego terenu w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego to usługi sportu i rekreacji i pomimo tego, że prawnie strzelnica jest tam dozwolona, wypadałoby zapytać mieszkańców, co sądzą o planach gminy. Gdyby ludzie wiedzieli, że to ma być strzelnica, a nie np. boisko, ścianka wspinaczkowa, miasteczko rowerowe itp., pojawiłyby wątpliwości i protesty – skarżył się w mailu do redakcji mieszkaniec.