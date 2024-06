Prawie 200 mln euro. Na inwestycje w ramach ZIT. W Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz ościennych gminach OPRAC.: wal

To łącznie 195 mln euro z funduszy europejskich przeznaczonych na projekty realizowane przez trzy zrzeszenia terytorialne skupiające samorządy województwa podlaskiego. Białostocki Obszar Funkcjonalny zyska 129 mln euro na realizację projektów zapewniających rozwój. Gwarantuje to umowa między Urzędem Marszałkowskim, zarządzającym Funduszami Europejskimi dla Podlaskiego a BOF-em. Porozumienie w tej sprawie w czwartek 20 czerwca podpisali prezydent Białegostoku, prezes zarządu BOF Tadeusz Truskolaski i marszałek Łukasz Prokorym. Podobne umowy zawarli też prezydencji Łomży i Suwałk. Trafi do nich oraz okolicznych gmin w sumie nieco więcej niż połowa tego, co do Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.