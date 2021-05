Choroszcz. Po protestach mieszkańców burmistrz Robert Wardziński oddaje wylosowany grant na fotowoltaikę

Białystok. Od soboty [1.05.2021] zmienia się rozkład jazdy autobusów BKM. Zniknie jedna linia. Sprawdź, co jeszcze się zmieni?

Po czterech miesiącach od oddania węzła Porosły Białostocka Komunikacja Miejska przywraca linię 14. Domagali się tego mieszkańcy. Nie oznacza to, że reaktywowana został poprzednia trasa. Teraz autobus dojedzie ze Starosielc tylko do dworca PKP. To nie jedyne zmiany w kursowaniu autobusów od 1 maja.