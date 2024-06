Konferencja "Bezpieczne wakacje 2024". Podlaskie służby meldują pełną gotowość, by zapewnić bezpieczny wypoczynek uczniów

Konferencja służb po posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

To było tematem środowego (19.06) briefingu prasowego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Jak co roku w tym okresie przedstawiciele służb opowiadają o planowanych działaniach kontrolnych, ale też uczulają samych mieszkańców na zagrożenia, jakie mogą się pojawić w okresie wakacji.

Festyn "Bezpieczne wakacje" to edukacja połączona z zabawą. Białostoccy przedstawiciele służb mundurowych przypomnieli plażowiczom o zasadach bezpiecznego wypoczynku.

Obecna na briefingu podlaska kurator oświaty uczulała rodziców i opiekunów na bezpieczeństwo dzieci w internecie. Zachęcała też do sprawdzania wiarygodności organizatora i legalności danego wypoczynku (obozu, kolonii) w internetowej bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- To jest ten radosny i wspaniały czas, który powinien przebiegać z punktu widzenia dzieci i młodzieży w sposób beztroski. Jako wojewodzie zależy mi, aby wszystkie służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa działały w sposób absolutnie zorganizowany, odpowiedzialny i skoordynowany - mówił wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.

- To szalenie istotne. Jako kuratorium w planach mamy skontrolowanie około 20 procent wypoczynków. Jako pierwsze sprawdzimy te nowo zgłoszone oraz takie, w których w latach ubiegłych dochodziło do nieprawidłowości - mówiła Agnieszka Krokos-Janczyło, podlaska kurator oświaty.

Kąpieliska w Podlaskiem. Gdzie i do kiedy można popływać

Do zadań sanepidu należy również kontrola jakości wody w kąpieliskach. W podlaskiej bazie jest ich 17, ale na razie tylko dwa są czynne (zalew dojlidzki w Białymstoku oraz kąpielisko miejskie w Sokółce; woda zdatna jest do kąpieli). Kolejne będą otwierane sukcesywnie. Sezon potrwa do 30 września.