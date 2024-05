Oświadczenia majątkowe prezesów spółek miejskich w Białymstoku. Zobacz, ile zarobili w 2023 roku. Także ci, którzy już nimi nie są

Mają domy, ale też mieszkania spółdzielcze i działki rolne czy ogrodnicze. Jeżdżą przeważnie leciwymi autami. Zgromadzili pokaźne oszczędności. Tak wynika z najnowszych oświadczeń majątkowych prezesów komunalnych spółek miejskich w Białymstoku. Zobacz, ile zarobili w ciągu roku także ci prezesi, którzy pożegnali się w ostatnich dniach z fotelami szefów spółek komunalnych. Takiej rotacji nie było od dawna.

Zasób spółek komunalnych nie zmienia się od czasu zbycia przez miasto udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Od lats składają się na niego: trzy spółki komunikacyjne

stadionowa

wodociągowa

odpadowa

budownictwa komunalnego Gmina Białystok na Zgromadzeniu Wspólników wykonuje swoje prawa przez oświadczenia Prezydenta Miasta Białegostoku.

Z tych siedmiu komunalnych podmiotów prawa handlowego tylko Wodociągi Białostockie w całości nie należą do gminy Białystok. Niecałe 10 proc. posiada gmina Wasilków.

Białystok. Ile zarabiają prezesi komunalnych spółek miejskich?

Zmiany w spółkach komunikacyjnych

Grono prezesów spółek przez lata też pozostawało bez zmian. Jeśli dochodziło już do ruchów kadrowych, to przeważnie wynikały one z wydarzeń losowych. Tak było w styczniu 2022 roku. Nowym szefem Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej został Marcin Moskwa (zastąpił zmarłego w grudniu 2021 roku Dariusz Ciszewskiego). Od lat pracował w spółce, od listopada 2018 roku był radnym Platformy Obywatelskiej.

Losowym charakterem podyktowana też była zmiana, która w czerwcu 2023 roku zaszła w Komunalnym Zakładzie Komunikacyjnym. Andrzej Świętoński, który przez 30 lat kierował przewoźnikiem, przeszedł na emeryturę. Zastąpił go działacz Platformy Obywatelskiej Józef Klim. W przeszłości był jej posłem, a po opuszczeniu Sejmu pył też wiceprezesem PKS Białystok. \

Spółki Miejskie w Białymstoku. Zmiany prezesów. Wizerunkowe i powyborcze

Tymczasem tylko w ostatnich dniach mamy do czynienia z dwiema roszadami kadrowymi na najwyższych stołkach prezesów spółek komunalnych. Najpierw Adam Popławski, po ponad dekadzie przestał być szefem spółki Stadion Miejskich. W kuluarach mówi się, że to przesunięcie, by poprawić wizerunek spółki stadionowej, nad którą zbierały się czarne chmury – poszło m.in. o stan murawy, wynajem skyboxów czy gastronomię

Zanim Adam Popławski został odwołany zdążył w kwietniu złożyć oświadczenie majątkowe za 2023 roku. By kilka dni później zrobić to kolejny raz - zgodnie ze stanem na dzień, w którym przez kierować miejską spółka prawa handlowego.

Zastąpił go Tomasz Dębowski, dotychczasowy, także od ponad dekady, szef Rady Nadzorczej Stadionu Miejskiego. On także z chwilą powołania musi złożyć oświadczenie majątkowe (nie ma go jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej). Adam Popławski szybko znalazł nowe miejsce zatrudnienia. Został jednym z członków zarządu spółki Enea Ciepło (po wyborach 15 października trwała wymiana kadry), niegdysiejszego MPEC-u. Jej prezesem od 6 maja będzie Marcin Moskwa, który po ponad dwóch latach przestaje trzymać jednoosobowo ster Komunalnego Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. W kwietniu, jako jego prezes, złożył oświadczenia majątkowe za 2023 roku. Teraz będzie musiał zrobić to jeszcze raz.

Prezes od wody na kolejną kadencję

Niewykluczone, że to nie ostatnie zmiany w spółkach miejskich. Kolejne przetasowania mają być znane do połowy maja 2024 roku. Zapewne nie nastąpi to na fotelu prezesa Wodociągów Białostockich. Tutaj dotychczasowa prezes została powołana na kolejną kadencję.

