Prąd z białostockiej spalarni popłynie w miasto

Białostocka spalarnia funkcjonuje przy ulicy Andersa. Wiadomo już, że obok niej powstanie aquapark, gdzie wykorzystana zostanie energia cieplna powstała przy okazji spalania śmieci produkowanych przez białostoczan i mieszkańców gmin ościennych. Ale zanim to nastąpi, miasto wykorzystywać chce jeszcze inny surowiec produkowany w tym zakładzie.

Prąd ze śmieci

Chodzi o energię elektryczną. Gmina podpisała właśnie umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowo-Produkcyjnym Lech na dostawę energii elektrycznej do 160 jednostek organizacyjnych miasta. To oznacza, że energia elektryczna z białostockiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych będzie dostarczana do wszystkich jednostek miasta.