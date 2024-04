Z rady nadzorczej na prezesa. Tomasz Dębowski to nowy prezes spółki Stadion Miejski

Stary prezes w ogniu krytyki

W środę spółka – należy do gminy – miała już nowego prezesa.

Poszło m.in. o stan murawy stadionu przy ulicy Słonecznej. Trudno było znaleźć kogokolwiek, kto by ją pochwalił. Została częściowo wymieniona, by dało się na niej kopać piłkę. Nie brakło sporów o wynajem lóż vipowskich – skyboxów a nawet o… catering w trakcie spotkań piłkarskich. Odejście Popławskiego ma być niejako nowym otwarciem na stadionie.

Stosunki do poprawy

Czego prezydent oczekuje od nowego prezesa?

- Przede wszystkim liczę na poprawę relacji między zarządem spółki a podmiotami, które chcą korzystać ze stadionu – odpowiada dyplomatycznie.

A Adam Popławski znalazł już nowe miejsce. W tej chwili został delegowany do pełnienia funkcji do spraw operacyjnych. Popławski już wcześniej zasiadał w radzie nadzorczej Enea Ciepło (przed prywatyzacją było to białostockie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej).

Wiadomo, że Adam Popławski chciałby „zagrzać” tu – używając żargonu ciepłowniczego - miejsce dłużej. Złożył swoją aplikację w konkursie na szefów Enea Ciepło – spółka szuka obecnie prezesa oraz wyceprezesów do spraw operacyjnych i spraw technicznych.