Na przeciwdziałanie wykluczeniu seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w województwie podlaskim trafi prawie 45 mln zł

–To jest 45 mln zł, które zostaną skierowane do osób starszych i osób pełnoletnich z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi. Będą za nierealizowane usługi asystenckie, sąsiedzkie, teleopiekuńcze. Wsparcie w tym zakresie jest bardzo istotne i priorytetowe dla zarządu województwa – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego. – Mam nadzieję, że niedługo będziemy cieszyli się z efektów tego przedsięwzięcia i jeszcze więcej osób potrzebujących z naszego regionu otrzyma stosowną pomoc.

Budżet inwestycji wynosi prawie 45 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy europejskich to 42,5 mln zł.

- Tę pomoc otrzyma prawie 1100 osób. To najważniejsze że to wsparcie trafi do ludzi, który odczują, że zarząd województwa razem z partnerami - z gminami i miejskimi ośrodkami pomocy, myślą o nich i czują ich potrzeby - podkreślał Robert Jabłoński, dyrektor Gabinetu Marszałka.

Przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej we wtorek (30 kwietnia) odebrali w Urzędzie Marszałkowskim decyzje w tej sprawie.

– My, jako samorząd województwa, poprzez szpitale inne jednostki medyczne opiekujemy się seniorami, ale ten program umożliwia opiekę nad nimi w ich domach, funkcjonowanie w społeczeństwie, a to bardzo ważne– dodał.

„Program teleopieki domowej – programu wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” to strategiczny projekt w programie Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Będzie trwał przez najbliższe cztery lata - do 31 grudnia 2027 roku

- Zachęcam wszystkich tych, którzy nie zdecydowali się brać udziału w tym projekcie do tego, by aplikowali w ramach konkursów, które będziemy lada dzień ogłaszali, by o te rzeczy zabiegali - mówił marszałek województwa podlaskiego.

Na przełomie maja i czerwca ogłoszony zostanie nabór do konkursu z zakresu pomocy społecznej. Do podziału będzie 30 mln zł, a premiowane będą w nim gminy, które nie przystąpiły do programu teleopieki.

Zobacz też: