Noc Muzeów w Pałacu Branickich. Zobacz, jak wyglądało zwiedzanie najbardziej reprezentacyjnego zabytku Białegostoku

Noc Muzeów na UMB 2024 tradycyjnie gromadzi tłumy osób, które chcą odwiedzić najsłynniejszy zabytek w tej części Polski. Z racji tego wydarzenia UMB otwiera Pałac dużo bardziej niż na co dzień. W tym roku po raz pierwszy można było zwiedzać dawne gabinety Izabeli Branickiej (na co dzień to Biblioteka Główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku).

Goście dopisali, ostatni wbiegali do Pałacu tuż przed północą.

Nocą Pałac Branickich został podświetlony na kolor czerwony, jako symbol obchodzonego tego dnia wspomnienia zwycięskiej bitwy pod Monte Casino.

Źródło: Medyk Białostocki