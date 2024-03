Pod słynnym muralem w Białymstoku rozpoczął się pierwszy "Jarmark u babci". Co można tam znaleźć? OPRAC.: (ika)

To okazja, by zaopatrzyć się w regionalne przysmaki idealne na wielkanocny stół, prosto od regionalnych producentów i kół gospodyń wiejskich. To m. in. sery, oleje, przetwory owocowe i warzywne, ciasta, miody, a także palmy, koszyczki i stroiki. W sobotę (23.03) pod słynnym muralem przy ul. Skłodowskiej rozpoczął się dwudniowy "Jarmark u babci".