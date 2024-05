Ponad 40 mln euro na projekty środowiskowe w regionach graniczących z Ukrainą. Blisko 8,5 mln euro trafi do podmiotów z woj. podlaskiego

W Białymstoku środki pokryją modernizację jednego z głównych kanałów sanitarnych – na odcinku od rz. Białej w rejonie ul. Sikorskiego do ul. Wysoki Stoczek. Zakupione i zamontowane zostaną przepływomierze służące do pomiaru ilości ścieków w zmodernizowanym kolektorze sanitarnym (wraz z przekazem danych do systemu informatycznego). W efekcie kanalizacja w tym miejscu będzie uszczelniona, a to zredukuje napływ ścieków do rzeki i wód gruntowych. Wyeliminowane zostanie przenikanie do kanału wód z gruntu i rzeki, spadnie również uciążliwość odorów gromadzących się w kolektorze - informuje Beata Wiśniewska, prezes zarządu Wodociągów Białostockich.