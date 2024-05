Spektakl "Brzydki Kaczorek" powraca na scenę Opery i Filharmonii Podlaskiej. Artyści czekają na młodych melomanów

Już niedługo Opera i Filharmonia Podlaska zaprosi najmłodszych melomanów w podróż do zaczarowanego, bajkowego świata wyjątkowych zwierząt. Świata, który wzrusza, bawi i rozkochuje w sobie zarówno najmłodszych, jak i tych nieco starszych widzów.

Historia brzydkiego kaczątka jest wszystkim dobrze znana. Z wysiedzianych przez kaczkę jaj wykluwa się kilka puszystych kuleczek i jedno szare, brzydkie szkaradziątko, całkiem inne od pozostałych... Odrzucony przez inne ptaki maluch zmaga się z samotnością, szuka swojego miejsca i przyjaźni. Prawda o jego inności wychodzi na jaw dopiero, kiedy z popielatego pisklaka wyrasta piękny śnieżnobiały łabędź...

„Brzydki Kaczorek” jest uwspółcześnioną opowieścią o normach rządzących życiem społecznym – tak najmłodszych, jak i dorosłych. Spektakl dotyka problemu odmienności i związanej z nią samotności, ukazuje brak tolerancji zakorzeniony zarówno w języku, jak i w sposobie myślenia, ucząc, że „inny” nie znaczy gorszy. Bajka to także interaktywne widowisko uczące śpiewać, słuchać muzyki i dobrze się bawić. I choć rzecz dzieje się na Podlasiu – z powodzeniem może rozgrywać się w jakimkolwiek zakątku świata, bo skądkolwiek pochodzimy, jakimkolwiek językiem mówimy, zawsze okaże się, że są w nim słowa oznaczające: tolerancję, akceptację, szacunek dla inności, przyjaźń i miłość. Znaczenie tych słów pięknie opowie „Brzydki Kaczorek”, tłumacząc, że nieważne jest to, jak wyglądamy, czy skąd pochodzimy, ale to, co każdy z nas ma w sercu.