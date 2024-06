Teraz już tylko wakacje! Uczniowie odebrali świadectwa. Zobacz jak wyglądało zakończenie roku szkolnego w SP nr 52 w Białymstoku Urszula Śleszyńska

To była piękna uroczystość. Nie zabrakło wzruszeń, podziękowań i gratulacji. Była też część artystyczna, która udała się doskonale. Dyrektor SP nr 52 w Białymstoku podziękowała całej społeczności szkolnej, pracownikom, nauczycielom i rodzicom, za to, że przez cały rok wspierali się nawzajem i tworzyli miejsce, do którego chce się wracać.