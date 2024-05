Światowa prapremiera w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Publiczność zobaczy oryginalne wersje „Pajaców” i „Rycerskości wieśniaczej”

- „Pajace” opowiadają o hipokryzji udawania, kiedy w człowieku buzują wielkie emocje. Rozwiązane jest to w „Rycerskości wieśniaczej”, kiedy już bez teatru w teatrze widzimy dokładnie to samo. Mamy rytuał, ceremonię i kościół, w którym jesteśmy wszyscy dobrzy, niewinni i szanujący się nawzajem. A potem okazuje się, że są i zdrady, i potrafimy złapać nóż i zabić sąsiada - mówi Michał Znaniecki.

Reżyser zdradza także, że w najnowszej, podwójnej premierze, postaci – podobnie jak w Dyptyku Wielkanocnym (Via Crucis i Cavalleria rusticana) – będą przenikać z jednego spektaklu do drugiego.

- Postacie z „Pajaców” zostaną osadzone w „Rycerskości wieśniaczej” w nieco przewrotny sposób. Przykładowo na spektakl trupy „pajacowej” przyjdzie Mamma Lucia, a Alfio z „Rycerskości...” to będzie Tonio, którego zobaczymy w „Pajacach” – on właśnie po rozwiązaniu zespołu teatralnego zostanie we wsi, gdzie dojdzie do tragedii. Jestem przekonany, że to właśnie jest pociągające, aby za każdym razem znaleźć takie połączenia, bo publiczność bardzo potrzebuje rozpoznania postaci, a nie każdorazowego uczenia się ich na nowo - mówi Znaniecki.