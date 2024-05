juwenalia 2024 w Białymstoku. Zobacz podsumowanie oraz nowe zdjęcia z parady i koncertów!

Juwenalia to święto społeczności akademickiej, ale też święto integracji z mieszkańcami Białegostoku i z mieszkańcami całego regionu – mówiła dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej w obecności władz miasta, Marszałka Województwa Podlaskiego i Wojewody Podlaskiego. - To jest święto, które od początku organizują studenci. To oni mają koncepcję. oni zapraszają artystów, przygotowują wszystkie atrakcje i oni własnymi rękami budują to wszystko na naszym kampusie - brawo studenci Politechniki Białostockiej!