Dwóch twórców z Podlasia może dostać prestiżowe nagrody. Świdziński i Samojlik nominowani do Orient Menów

Świdziński. Za „Festiwal”

Aż w trzech kategoriach nominowany jest Jacek Świdziński. Są to „Najlepszy scenarzysta”, „Najlepszy rysownik” oraz „Najlepszy komiks polski”. Pochodzący z Białegostoku artysta doceniony został za swój najnowszy komiks – „Festiwal”. To historia poświęcona uczestnikom 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów, jaki w 1955 roku ściągnął do Warszawy ludzi z całego świata. Świdziński pokazuje młodzież, ale jednocześnie rozdźwięk jaki panuje między tym, co widać na ulicach zniszczonej Warszawy, a klimatem, jaki wprowadzają przyjezdni.