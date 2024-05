Białostocka premiera filmu "Nieidealni" już za nami. Nie zabrakło też części artystycznej, wzruszeń i życiowych historii. Zobacz zdjęcia

Lubicie państwo niespodzianki? - zaczęła od pytania powitanie gości Agnieszka Możejko-Szekowska, opiekunka artystyczna Teatru T3. - A lubicie jak ktoś o was pamięta? To miłe uczucie. Rok temu poczuliśmy się właśnie tak, docenieni, kiedy przyszli do nas twórcy krótkometrażowego filmu dokumentalnego pt. "Nieidealni", Ula i Kamil. Było nam bardzo miło i poczuliśmy się zauważeni.