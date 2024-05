Piknik Rodzinny PB przyciągnął tłumy. Nie brakowało atrakcji muzycznych i nie tylko. Zobaczcie zdjęcia

Sercem atrakcji była scena, na której odbywały się muzyczne koncerty oraz konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Piknik oficjalnie zainaugurowała dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej, która powitała uczestników spotkania organizowanego w ramach jubileuszu Uczelni.

Piknik rodzinny z okazji 75-lecia Politechniki Białostockiej integruje pracowników, którzy spotykają się w innych niż zazwyczaj okolicznościach, a dodatkowo mogą poznać swoje rodziny, co jest bardzo miłe – mówiła o swoich wrażeniach rektor Politechniki Białostockiej po rozpoczęciu spotkania. - Widać, że atrakcje trafione, sądząc po frekwencji i kolejkach do poszczególnych stref. Czas płynie bardzo przyjemnie. Uważam, że taki piknik powinien stać się politechniczną tradycją. Powinniśmy co roku organizować wydarzenie, właśnie w formule dla całych rodzin.