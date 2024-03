Teatr Dramatyczny przywołuje wiosnę. Zobaczcie jakie spektakle i kiedy będzie można zobaczyć. I obejrzyjcie galerię zdjęć

Farsa „Wszystko w rodzinie”, w której bohaterowie zostają wciągnięci w serię nieprawdopodobnych wydarzeń w szpitalu św. Andrzeja w Londynie. Wszystko to za sprawą pewnej osoby, który po latach pojawi się w gabinecie jednego z lekarzy. Spektakl będzie można obejrzeć 6 i 7 kwietnia o godz. 19.30 w Kinie Ton.

Teatr Dramatyczny zaprasza na spektakle, które będzie można obejrzeć jeszcze w marcu i kwietniu. Wśród propozycji repertuarowych widzowie znajdą m.in. świetne „Posprzątane”, muzyczne "Szwagierki", ale także starsze, znane i lubiane tytuły: „Wszystko w rodzinie”, czy „Boeing, Boeing”. Nie zabraknie też klasyki, specjalnie dla młodych widzów.

W marcu będzie można zobaczyć spektakl „Chłopcy”. Owi chłopcy to już nie dzieci, nie nastolatkowie, lecz dorośli mężczyźni zamieszkujący zakład opieki. Jak sugeruje tytuł, czują się całkiem młodo – śmieją się, lubią stroić sobie z innych żarty, płatać figle, przemycać alkohol do pensjonatu i prawić o kobiecych walorach. Przeżywają drugą młodość. Cóż się z nimi mają siostry zakonne! Siostra przełożona jest wyrozumiała i przymyka na to oko. Jednak gdy odchodzi, „rządy” przejmuje siostra Maria. Jak sobie poradzą „Chłopcy” z nową siostrą przełożoną? O tym widzowie będą mogli się przekonać 23 oraz 24 marca o godz. 18 w Kinie Ton. W kwietniowym repertuarze pojawi się lubiane i długo wyczekiwane przez białostocką publiczność przedstawienie „Posprzątane”. To opowieść o małżeństwie lekarzy, którzy odnoszą sukcesy zawodowe, ale nie są tak idealną parą jak może się wydawać. Przedstawienie w reżyserii Bożeny Baranowskiej będzie można obejrzeć 5 kwietnia o godz. 19 oraz 6 i 7 kwietnia o godz. 16 w Uniwersyteckim Centrum Kultury.

Zabawne farsy i klasyka w najlepszym wydaniu

Jedną z najzabawniejszych fars wystawianych przez Teatr Dramatyczny jest „Boeing, Boeing” Marca Camolettiego. Instytucja zaprasza do spędzenia jednego z wiosennych wieczorów z Maksem i jego narzeczonymi-stewardesami oraz Nadią, gospodynią domową, która pomaga swojemu pracodawcy utrzymać romanse w tajemnicy. Wszystko idzie gładko, dopóki nie pojawia się samolot szybszy niż inne i zmienia rozkład lotu. Czy dojdzie do spotkania narzeczonych? Tego dowiedzieć się będzie można 27 i 28 kwietnia o godz. 19 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku.

Na afisz powróci również uwielbiana farsa „Wszystko w rodzinie”, w której bohaterowie zostają wciągnięci w serię nieprawdopodobnych wydarzeń w szpitalu św. Andrzeja w Londynie. Wszystko to za sprawą pewnej osoby, który po latach pojawi się w gabinecie jednego z lekarzy. Spektakl będzie można obejrzeć 6 i 7 kwietnia o godz. 19.30 w Kinie Ton.

W repertuarze Teatru Dramatycznego nie zabraknie przedstawienia dla młodzieży szkolnej. W kwietniu uczniów szkół ponadgimnazjalnych instytucja zaprasza na „Makbeta” Wiliama Shakespeare’a. Spektakl ukazuje całą paletę emocji, rozterek Makbeta i jego żony. Sztuka przedstawia psychologiczny aspekt natury ludzkiej.: wewnętrzną walkę dobra ze złem. Adaptacja Teatru Dramatycznego łączy w sobie klasyczny tekst i współczesną scenografię, tak aby spektakl był atrakcyjny również dla młodego widza.

"Szwagierki" i "Motyle są wolne" już w kwietniu

Do zobaczenia będzie też najnowsza produkcja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku - „Szwagierki” w reżyserii Michała Znanieckiego. Spektakl na podstawie sztuki Michela Tremblay’a to doskonała propozycja zarówno dla entuzjastów musicali, jak i komedii. To 13 i 14 kwietnia o godzinie 18 w Auli Wydziału Nauk o Edukacji UwB.

Wielbicielom romantycznych historii instytucja proponuje „Motyle są wolne”. To opowieść o Donie - młodym chłopaku, który próbuje uwolnić się od despotycznej matki. Bohater wyprowadza się z domu i poznaje sąsiadkę, aspirującą aktorkę. Ta ekscentryczna dziewczyna uczy go czym jest miłość i wywraca jego poukładane życie do góry nogami. Przedstawienie będzie można obejrzeć 27 i 28 kwietnia o godz. 16.00 w Uniwersyteckim Centrum Kultury.

Bilety na wszystkie spektakle w cenie: 65 zł – normalny, 55 zł – ulgowy oraz 40 zł – studencki dostępne w kasie teatru (ul. Suraska 1) oraz w sprzedaży internetowej na stronie: dramatyczny.pl

