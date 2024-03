"Szwagierki" w Teatrze Dramatycznym. Będzie kobieco, wzruszająco i zabawnie. Tragifarsa spotka się z musicalem i dramatem

Sztuka "Szwagierki" kanadyjskiego pisarza Michela Tremblay’a to wnikliwa obserwacja mechanizmów międzyludzkich, obnażająca, zabawna a na samym końcu tragikomiczna. Chociaż tekst pochodzi z lat 60. XX wieku, to nadal zadziwia swoją aktualnością. Świat przedstawiony w spektaklu wypełni się humorem, satyrą, konfrontacją, refleksją, jak również prawdą. Prawdą o nas samych, która bywa czasem bolesna a czasem śmieszna. Opowieść pełna zaskakujących sytuacji przedstawia czternaście kobiet zamkniętych w klaustrofobicznej przestrzeni codzienności – symbolicznej kuchni.

To tekst z lat sześćdziesiątych, w którym szukaliśmy tak naprawdę połączenia z naszymi czasami i odkryliśmy, że to połączenie jest o wiele prostsze niż myśleliśmy - mówi Michał Znaniecki, reżyser. - Zbudowaliśmy taką dantejską kuchnię. Nie ma jak z niej uciec. Ciągle kręcimy się wokół naszych problemów, kompleksów małych nienawiści, hipokryzji. Zresztą wszystkie tematy zostały poruszone tak naprawdę przez autora, a my je rozwinęliśmy (...) Okazało się, że wszystko to jest aktualne. I przerażające. Ale staramy się z tego śmiać. Zrobiliśmy prawdziwą tragifarsę, która może i zaboleć, i śmieszyć, i wzruszać.