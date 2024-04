Studenci Uniwersytetu Muzycznego szykują premierę. Białostocka publiczność zobaczy "Błękitny Zamek"

„Błękitny Zamek” autorstwa Romana Czubatego do libretta Krystyny Śląskiej i Barbary Wachowicz na podstawie powieści L. M. Montgomery „The Blue Castle” to klasyka gatunku musicalowego. Historia Joanny - sieroty wychowywanej przez wujostwo to swojego rodzaju mieszanka Kopciuszka, z Opowieścią Wigilijną oraz wplecionymi elementami bajki „Książe i Żebrak”.