"Szwagierki" - nowa premiera w Teatrze Dramatycznym już na dzień kobiet. Będzie muzycznie i ciekawie. Zobaczcie przygotowania do spektaklu OPRAC.: Urszula Śleszyńska

Pierwsza w tym roku premiera Teatru Dramatycznego zbliża się wielkimi krokami. Tym razem będą to „Szwagierki" - bardzo kobiecy spektakl w reżyserii Michała Znanieckiego. Zobaczyć go będzie można w okolicy dnia kobiet, a dokładnie 9 marca na scenie Auli Wydziału Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. A już teraz możecie podejrzeć przygotowania do spektaklu i dowiedzieć się o nim nieco więcej.