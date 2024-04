Majówka w Teatrze Dramatycznym. Ostatni raz w tym sezonie będzie można zobaczyć spektakl "Pani Pylińska i sekret Chopina". Warto się wybrać

W tym zagonionym świecie warto znaleźć czas na odrobinę relaksu - mówi Arleta Godziszewska, aktorka. - Zapraszam państwa w niezwykłą podróż do krainy niuansów, gdzie przy dźwiękach niezwykłej muzyki spróbuje odkryć pewien sekret. Proszę uśmiechnąć się ze mną. Gorąco polecam najbliższy memu sercu spektakl o miłości, marzeniach i nietuzinkowej nauczycielce. "Pani Pylińska i sekret Chopina". Mam nadzieje na spotkanie z państwem.

„Pani Pylińska i sekret Chopina” jest historią o tym, jak muzyka wpływa na stosunek do otaczającego nas świata, a przede wszystkim do drugiego człowieka, który sam przecież jest innym, fascynującym światem.

Podczas muzycznych spotkań nauczycielki i ucznia istotne będą rozmowy o Chopinie, o jego pasji, a przede wszystkim o wrażeniach, uczuciach i emocjach, które wywoływał. W tym portrecie literackim wielki kompozytor jest nie tylko mistrzem, co przewodnikiem, nie tyle po świecie muzyki, ile po życiu w ogóle.