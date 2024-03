Spektakl „Cicho… sza…” z ministerialnym dofinansowaniem. Będą go mogły zobaczyć dzieci z województwa podlaskiego. Zobacz zdjęcia!

oraz gościnnie:

Muzykę inspirowaną autentycznymi ludowymi pieśniami skomponował Filip Grycmacher. Za choreografię odpowiadał Krystian Łysoń. Scenografię i kostiumy do przedstawienia zaprojektowała Joanna Jaśko-Sroka.

Spektakl „Cicho… sza…” to nasz ukłon w stronę dzieci ze szczególnymi potrzebami – mówi Martyna Zaniewska, zastępca dyrektora ds. technicznych. - Przedstawienie powstało z myślą o najmłodszej publiczności, we współpracy z psychologami i terapeutami. Mamy nadzieję, że spotkanie z bohaterami baśni spisanej przez Zygmunta Glogera będzie dla dzieci atrakcyjną okazją do spotkania z kulturą ludową Podlasia.