Datki za żonkile. W weekend rusza akcja Pola Nadziei

Kampania Pola Nadziei i żonkilowa kwesta są przez fundację Pomóż Im organizowane już po raz 14. w województwie podlaskim. O szczegółach tegorocznego wydarzenia w parku Plany w Białymstoku opowiadali przedstawiciele fundacji Pomóż Im.

Akcja Pola Nadziei rozpoczyna się każdego roku jesienią, gdy do fundacji zgłaszają się placówki, które zobowiązują się do posadzenia cebulek żonkili. – W tej edycji akcji to 70 szkół, około 40 przedszkoli i kilka organizacji, które nas wspierają w całym województwie – opowiadał dr Eryk Latoch, wiceprezes PI.

Wolontariuszy fundacji w całym województwie będzie można spotkać już w sobotę. Będą kwestować przede wszystkim w sklepach. A już w niedzielę, od godz. 10, pojawią się w białostockim Parku Planty, ale też m.in. w Karakulach, Supraślu, Grajewie, Dolistowie Starym, Piszu, Turośni Kościelnej i Złotorii.