Co to jest sgraffito?

Technika sgraffita ściennego polegała na nakładaniu kolejnych, kolorowych warstw tynku lub kolorowych glin i na zeskrobywaniu fragmentów warstw wierzchnich w czasie, kiedy jeszcze one nie utwardziły się. Poprzez odsłanianie warstw wcześniej nałożonych powstaje dwu- lub wielobarwny wzór.

Interesująca technika dekoracyjna w Polsce

Nadal brakuje świadomości, że dekoracje naścienne, głównie sgraffita i polichromie zdobiące elewacje staromiejskich domów w Gdańsku, Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Olsztynie, ale również Białymstoku to zjawisko unikatowe na skalę europejską. Głównie powstawały one przy okazji rekonstrukcji zespołów staromiejskich w latach 50. i 60. XX w. Również tą techniką odbudowywane kamienice Starego Miasta w Warszawie. Białostockie dzieła są najmłodsze, bo powstały "za Gierka".

Nasza trasa W-Z idzie do remontu

Dożynki katalizatorem do powstania białostockich sgraffito

Tradycja dożynek sięga w Polsce niepamiętnych czasów. Jednak dopiero w czasach komunistycznych uroczystości dożynkowe na dużo większą skalę wykorzystywała propaganda. Dożynki Centralne były wielką uroczystością, która w 1973 r. zawitała do w Białegostoku.

Detal Piotr Łozowik

W trakcie przygotowań do centralnych dożynek w organizujących je miastach budowano nowe obiekty, porządkowano przestrzenie miejskie. Była to doskonała okazja do poprawienia infrastruktury miejskiej i oblicza miast przy wykorzystaniu pieniędzy z centralnego budżetu. Białystok zainwestował wtedy również w dekoracje w formie sgraffito ściennego.