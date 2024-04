Z papieru potrafi zrobić cuda. Quillingowe pisanki - zajęcie dla cierpliwych, ale efekt jest niepowtarzalny

To praca dla cierpliwych. Wiele zależy od projektu, ale wykonanie jednej pisanki, razem z przygotowaniem papierowych elementów, może zająć nawet 4 godziny! – podkreśla Olga Wyszkowska z białostockiego Domu Kultury „Śródmieście”. – Quilling to czasochłonna technika plastyczna, ale pozwala na stworzenie niepowtarzalnych, oryginalnych ozdób.

W quillingu zamiast złotych drucików jest papier – surowiec zdecydowanie tańszy niż złoto i bardziej dostępny. Ale też nie może być byle jaki. Nie za gruby, żeby po złożeniu nie robiły się „blizny”, i nie za cienki, by się nie rwał. Długość wycinanej wstążki nie ma znaczenia, ale optymalna szerokość to 3, 5, 6 lub 10 milimetrów.

W sklepach plastycznych można kupić gotowe zestawy pasków do quillingu. Dostępne są w wielu kolorach i odcieniach, intensywnych, pastelowych, są paseczki metaliczne, cieniowane oraz perłowe.

Do tego można kupić specjalne grzebienie do formowania kokardek lub pętelek, szablony do quillingu z otworami o różnych ciekawych kształtach, karbownice nadające paseczkom strukturę mechanicznych zębatek, a nawet elektryczne nawijaki do zwijania papieru w sprężynki.