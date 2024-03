Kultowe białostockie Spodki. Pawilony wyjątkowe w skali kraju. Sprawdź jaką mają historię i jak wyglądają

Spodki czyli modernistyczna perełka w centrum Białegostoku

Centralne Dożynki - Białystok 1973

Spodki zostały wybudowane w rekordowym tempie (4 miesiące) i były jedną z licznych realizacji architektonicznych, które miały pokazać nowoczesne oblicze Białegostoku podczas Centralnych Dożynek we wrześniu 1973 r. Projekty budynków powstały w Biurze Projektowo–Badawczym Budownictwa Ogólnego Miastoprojekt Białystok. Ich autorem był Henryk Toczydłowski , konstrukcję opracował Zdzisław Szymulski , zaś aranżacją wnętrza zajęła się artystka Lidia Śniatycka–Olszewska .

Czy Spodki w Białymstoku są zabytkiem?

Pod koniec 2019 roku w trakcie audycji na antenie Polskiego Radia Białystok, Barbara Bojaryn-Kazberuk - szefowa Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury (do którego należy teren) poinformowała o planach przeniesienia obiektu. W ich miejscu miałaby powstać nowoczesna siedziba WOAK. W internecie zawrzało. W obronie budowli stanęli mieszkańcy Białegostoku. W grudniu 2019 roku złożono wniosek do wojewódzkiej konserwator zabytków o wpisanie spodków do rejestru zabytków. Obiekt nie znalazł się w spisie zabytków jednak są bezpieczne.

