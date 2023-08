Podlaski Instytut Kultury kończy wakacje. Będzie teatr na leżakach, kino plenerowe i koncerty. Wystąpi m.in. ØRGANEK

W ramach imprezy pt. "Pożegnanie lata" czeka nas m.in. „Teatr na leżakach”, autorski projekt Teatru Pijana Sypialnia, który pokaże „Wodewil Warszawski”. Spektakl wypełniają piosenki i muzyka na żywo oraz wytańczone przez aktorów polki i walczyki. To o godzinie 15. Dwie godziny później rozpocznie się koncert Warszawskiej Kapeli z Targówka, a o godz. 19 i 21 pokazy filmów „Wojna z dziadkiem” oraz „King Richard. Zwycięska rodzina”. Tutaj warto wspomnieć, że to już czwarta edycja Podlaskiego Kina Plenerowego. W tym roku dotarło z pokazami m.in. do: Lipska, Goniądza, Kolna, Łomży, Wysokiego Mazowieckiego, Siemiatycz, Jedwabnego, Gib i Brańska. 9 września odbędą się też pokazy na kampusie Politechniki Białostockiej.

- Nikt z nas nie lubi żegnać lata i przechodzić do jesiennej aury, ale postanowiliśmy wraz z Podlaskim Instytutem Kultury pożegnać je barwnie, kolorowo, wesoło i muzycznie - mówił podczas wtorkowej konferencji prasowej Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego. - Zaczniemy już 2 września podczas imprezy, która odbędzie się przy podlaskich Spodkach.

Plenerowy koncert przed Spodkami PIK

Wstęp na "Pożegnanie lata", podobnie zresztą jak na imprezę PIK & Rock, która odbędzie się 8 września jest bezpłatny. Będzie to plenerowy koncert przed Spodkami PIK, podczas którego wystąpią zespoły La Venders i The Boars (od godz. 18), a o 20.30 na scenę wkroczy ØRGANEK.

- Ta impreza to pokłosie największego przeglądu zespołów rockowych województwa podlaskiego Rockowania - twierdzi Artur Szydłowski, koordynator wydarzenia. - Jest to impreza ukazująca dorobek i to, na jakiej fali sukcesu zespoły kończą występy w Rockowaniach. Bohaterami tego wydarzenia będą dwa zespoły - La Venders oraz The Boars.

To uczestnicy poprzednich edycji przeglądu. La Venders w ubiegłym roku uplasowali się na drugim miejscu, a The Boars to laureaci Rockowań z 2019 roku.

Z kolei ØRGANEK to grupa powstała w 2013 roku z inicjatywy jej lidera, autora tekstów i muzyki, Tomasza Organka, który jest zresztą związany z naszym regionem, konkretnie z Suwałkami i miejscowością Raczki. ØRGANEK jest stałym bywalcem największych polskich festiwali (m.in Woodstock / Pol’and’Rock Festival, Jarocin Festival, Open’er Festival, Orange Festival, Męskie Granie, Europejski Stadion Kultury, CJG Festiwal, Sopot Top of the Top Festival, Kazimiernikejszyn, Green Festival i wielu innych).