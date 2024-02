Podlaski Instytut Kultury zaprasza do wyremontowanej zabytkowej kamienicy przy ul. Kilińskiego

Generalny remont kamienicy przy ul. Jana Kilińskiego 8 w Białymstoku dobiegł końca. W czwartek (8 lutego) pracownicy Podlaskiego Instytutu Kultury, którego jedną z siedzib (oprócz Spodków) jest zabytkowy budynek w centrum miasta, zaprezentowali odnowione wnętrza.

Odnowiono Galerię, Pokoje Pracy Twórczej, które znalazły się na poddaszu oraz stworzono nowoczesną salę multimedialną. Ma być to miejsce idealne do prowadzenia szkoleń, konferencji i warsztatów, które w PIK-u odbywają się regularnie

Nowością jest PIKoteka, która znalazła się w miejscu, gdzie kiedyś mieściła się restauracja „Mandarino”.

- Będzie to przestrzeń przeznczona do kameralnych warsztatów, do tego by spotkać z dyrektorami i kierownikami jednostek kultury oraz z twórcami inicjatyw kulturalnych... Chcielibyśmy stworzyć tu punkt na mapie województwa podlaskiego i Białegostoku, do którego będą mogli przychodzić ludzie. Zawsze mamy dla nich otwarte drzwi - mówi Wiktora Wnorowska, dyrektor PIK-u.