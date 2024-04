Białostocka fila Akademii Teatralnej zaprasza na dni otwarte. Będzie można zobaczyć jak wygląda uczelnia i wziąć udział w warsztatach

Serdecznie zapraszam do Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Filii w Białymstoku na dni otwarte - zachęca Marta Rau, prorektor do spraw filii w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie. - Otwieramy nasze drzwi, dla wszystkich którzy są zainteresowani teatrem ożywionej formy. Będzie na pewno ciekawie, będzie dużo wrażeń, dużo inspiracji. Będą warsztaty, będą pokazy naszych studentów - i zapewniam, będą to pokazy na najwyższym poziomie. Serdecznie zapraszam 27 i 28 kwietnia w Białymstoku, ulica Sienkiewicza 14.

W programie m.in. pokazy, warsztaty i ciekawy spacer

27 kwietnia (sobota)

Godz. 10–11/ Warsztaty aktorskie z Natalią Sakowicz, sala 103, max 10 osób

To żyje! Ożywić to, co martwe, wprawić w ruch to, co nieruchome – brzmi jak czary? Każdy, kto chciałby poznać trochę magii i za sprawą własnych dłoni nadać życie martwym obiektom powinien pojawić się na tych zajęciach. Podczas warsztatów pracy z lalką będzie się można dowiedzieć o istocie tego, czym na co dzień zajmują się wszyscy urzędujący w białostockiej Filii Akademii Teatralnej. Będzie można poznać znaczenie tajemniczo brzmiących słów jak: anima, animant, animacja. W kameralnej, 10-osobowej grupie będzie można wykonać szereg ćwiczeń solo i z lalką, za pomocą których uczestnicy rozwiną wyobraźnię oraz koordynację i świadomość ciała, aby w efekcie poznać konkretne techniki sztuki lalkarstwa.