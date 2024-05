Nowe misie w Białymstoku już wkrótce. WidziMisie

WidziMisie to jeden z ciekawszych projektów dotyczących przestrzeni miasta realizowanych w ramach białostockiego Budżetu Obywatelskiego. Niewielkie figurki białych niedźwiedzi – wszak o Białymstoku często można usłyszeć, że po ulicach chodzą tu właśnie białe niedźwiedzie – wymyślili Patrycja Roman i Łukasz Leoniuk. Od początku chcieli, by figurek było szesnaście. Ale w pierwszym rzucie, w roku 2021, funduszy starczyło na osiem.

WidziMisie. Na początek osiem

Projekt miśków przygotował Damian Kucaba, absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (wygrał w konkursie ogłoszonym przez magistrat). To on zaproponował, jak mają wyglądać poszczególne figurki. A w pierwszym projekcie były to: