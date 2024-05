Mieszkańcy walczyli o budowę ul. Nadrzecznej w Białymstoku. Teraz miasto przeprowadza konsultacje społeczne. Bo szykuje się do inwestycji

Wcześniej jej mieszkańcy toczyli batalię prawną z władzami Białegostoku. Poskarżyli się nawet do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Zaprotestowali przeciwko temu, że nie mogli spotkać się z prezydentem sprawie ich petycji odnośnie remontu ulicy Nadrzecznej.

Byli odsyłani od jednego do drugiego urzędnika, a ówczesny przewodniczący rady miasta Łukasz Prokorym odpowiedział im, że wniesiona przez nich do rady miasta skarga administracyjna co prawda może dotyczyć zaniedbania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków przez organ, ale w tym zakresie nie mieści się możliwość spotkania z prezydentem. Mieszkańcy z takim podejściem się nie zgodzili i poszli do SKO, które przyznało im rację. Sprawą musieli zająć się radni.