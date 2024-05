Budowa szeregówek na osiedlu Starosielce w Białymstoku. Mieszkańcy chcą unieważnienia pozwolenia na budowę. Odwołali się do wojewody

- W postępowaniu o udzielenie pozwolenia na budowę organ nie kwestionuje i nie bada parametrów drogi publicznej, organ sprawdza jedynie, czy projektowane zamierzenie budowlane ma dostęp do drogi publicznej – podkreśla Krzysztof Karpieszuk.

Dodaje, że wspomniana działka przylega bezpośrednio do ul. Węgierskiej, a zatem spełnia wymóg posiadania dostępu do drogi publicznej.

- Parametr 4,5 m odnosi się do wymiarów dojścia, które będzie pełnić również funkcję dojazdu do drogi publicznej, a nie odnosi się natomiast do szerokości samej drogi publicznej – zaznacza sekretarz.