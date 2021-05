Białystok. Mieszkańcy skarżą się na stan przejazdu kolejowego na ul. Popiełuszki. Remont będzie na jesieni, ale w planach jest wiadukt

Sprawa remontu ciągnie się od lat. Dokładnie sześć lat temu ówcześni radni klubu Tadeusza Truskolaskiego zorganizowali nawet konferencję prasową w pobliżu tego jednego z najbardziej newralgicznych przejazdów w mieście.

- Stan przejazdu pozostawia wiele do życzenia, tam te płyty się poobniżały, przejazd to jest masakra dla samochodów - mówi Karol Masztalerz z klubu radnych Tadeusza Truskolaskiego.

Napisał też interpelację do prezydenta. Domagał się, by władze miasta przeznaczyły w 2015 rok pieniądze na zebranie dokumentacji projektowej inwestycji. Mówił też, że prowadzone były też rozmowy z PKP, by dołożyły się do przebudowy.